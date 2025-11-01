На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лебедь парализовал движение поездов в Шотландии

Sky News: движение поездов в Шотландии было парализовано из-за лебедя
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Движение поездов на самой загруженной железнодорожной станции Шотландии было парализовано из-за необычного нарушителя — лебедя, который забрался на пути в час пик, пишет Sky News.

Компания Network Rail, управляющая инфраструктурой вокзала, была вынуждена приостановить движение и ввести ограничение скорости для поездов на станции, что привело к значительным задержкам и отменам рейсов.

Специальная группа оперативного реагирования была немедленно направлена на место для спасения птицы. В своем сообщении в соцсетях железнодорожники опубликовали фото «виновника» с подписью, что команды работают над тем, чтобы убрать лебедя от опасности и восстановить нормальное движение.

По их словам, лебедь был «немного расстроен, но хорошо восстанавливается». Потребовалось еще около трех часов, чтобы полностью стабилизировать расписание и вернуть составы на свои позиции.

Через несколько часов компания объявила, что все перебои в движении, вызванные неожиданной помехой, полностью устранены, и работа железнодорожного узла вернулась в обычный режим.

Ранее в Великобритании самолет совершил аварийную посадку после столкновения с лебедями.

