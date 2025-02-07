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В Великобритании самолет совершил аварийную посадку после столкновения с лебедями

В Британии самолет экстренно посадили после столкновения с лебедями
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В Великобритании самолет авиакомпании совершил аварийную посадку после столкновения с лебедями, пишет Daily Mail.

Самолет авиакомпании Tui, выполнявший рейс из аэропорта Гатвик в Кабо-Верде, был вынужден совершить аварийную посадку после столкновения с двумя лебедями. Инцидент произошел во время взлета, когда лайнер находился на высоте около 300 метров.

По данным источников, столкновение произошло на скорости около 300 км/ч. Птицы повредили лобовое стекло и электронные системы самолета, что вынудило пилотов объявить сигнал бедствия. После успешной посадки экипажу потребовалось сопровождение, так как обзор через лобовое стекло был практически невозможен из-за трещин и следов крови.

«Пилоты проделали потрясающую работу в самых сложных обстоятельствах», — отмечают специалисты.

По предварительным оценкам, ремонт самолета обойдется в £1 млн, а лайнер будет выведен из эксплуатации на несколько недель.

Ранее самолет застрял в аэропорту после массового побега хомяков.

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