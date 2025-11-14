Врач объяснила, может ли развиться диабет из-за пристрастия к сладостям

Мнение о том, что диабет может развиваться из-за пристрастия к сладкому, верно, но лишь отчасти. На самом деле сам по себе сахар болезнь не провоцирует, но злоупотребление насыщенными им продуктами вкупе с неправильным образом жизни грозит ожирением, инсулинорезистентностью и, как следствие, диабетом, рассказала RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По словам специалиста, заболевание складывается из множества факторов – его риск повышается, если человек регулярно переедает, делая акцент на сладкое, быстрые углеводы, пустые калории, при этом мало двигается, не занимается спортом. На этом фоне падает способность организма к распознаванию инсулина. Именно ожирение и инсулинорезистентность являются основными причинами развития диабета второго типа, подчеркнула Уланкина.

«Не видя инсулин, организм просто не может пропустить глюкозу к тканям. Вместо того чтобы попадать в клетки и превращаться в энергию, она остаётся в кровеносных сосудах, повреждает их, нарушает работу многих систем и органов», — пояснила врач.

Среди других причин развития заболевания она выделила хронический стресс, плохой сон, курение, злоупотребление спиртным, а также генетическую предрасположенность. Чем больше складывается факторов, тем выше риск заболеть, предупредила специалист.

На ранней стадии диабет часто маскируется под другие заболевания, поэтому чтобы вовремя его выявить нужно обратить внимание на самые характерные симптомы. Среди них Уланкина назвала сонливость, снижение концентрации, тягу к сладкому, постоянное чувство жажды и частые походы в туалет.

«Если болезнь своевременно не выявить и не лечить, она может привести к самым опасным последствиям: у 20–30% пациентов первым проявлением диабета 2-го типа могут быть инфаркт миокарда, инсульт, потеря зрения», — предупредила врач.

В то же время при своевременном лечении заболевание можно контролировать, особенно если придерживаться здорового образа жизни, регулярно заниматься спортом, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, заключила специалист.

