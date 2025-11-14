Россиянам рассказали, как выйти из преддиабета

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом — заболеванием, которое ВОЗ относит к числу главных глобальных угроз. По последним данным, диабетом страдают более 800 млн человек, в России — каждый 15-й. К Всемирному дню ученые Пермского Политеха рассказали, как развивается заболевание и что нужно делать, чтобы выйти из преддиабета. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Сахарный диабет первого и второго типов развивается по разным механизмам, отметили специалисты.

«При диабете первого типа иммунная система разрушает поджелудочную железу, и инсулин перестает вырабатываться. Без инъекций человек не выживает», — пояснила доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Екатерина Баньковская.

Диабет второго типа чаще всего возникает у взрослых и связан не с нехваткой гормона, а с потерей чувствительности тканей к инсулину.

«Инсулина много, но клетки на него не реагируют. Глюкоза накапливается в крови, вызывая поражение сосудов и нервов», — добавила она.

В группе риска — люди старше 40 лет, имеющие лишний вес, малоподвижный образ жизни или наследственную предрасположенность. Существенную роль играют хронический стресс и нарушения работы ЖКТ. Одним из самых тяжелых осложнений диабета остается диабетическая стопа — из-за нее проводится около 40% ампутаций нижних конечностей, не связанных с травмами. Дополнительно страдают органы, богатые мелкими капиллярами — почки и сетчатка глаза. Около половины смертей пациентов с диабетом связаны с инфарктами и инсультами.

По данным ВОЗ, около 80% пациентов с диабетом второго типа имеют избыточную массу тела.

«При инсулинорезистентности организм вырабатывает больше инсулина, а он стимулирует накопление жировой ткани. Поэтому вес растет, даже если человек не переедает», — объяснил профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Олег Долгих.

Чтобы избежать набора веса, специалисты советуют комбинировать силовые и аэробные нагрузки, корректировать рацион и подбирать терапию вместе с врачом.

Связи между употреблением сладкого и развитием диабета второго типа нет, подчеркивают эксперты. Однако избыток сладостей ведет к набору веса — а лишний вес уже напрямую повышает риск заболевания.

По статистике, около 20% россиян уже находятся в состоянии преддиабета. Это последняя обратимая стадия перед заболеванием.

«Преддиабет полностью обратим. Чтобы вернуться к норме, необходимо убрать быстрые углеводы, увеличить физическую активность и снизить вес хотя бы на 5–7% — это уменьшает риск диабета почти на 60%», — подчеркнула Баньковская.

