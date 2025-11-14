На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Очевидцы заметили крысиный город во дворе подмосковного ЖК

Крысы построили город во дворе подмосковного ЖК «Гусарская баллада» в Одинцово. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Местом обитания грызунов стал пустырь рядом с жилыми домами. На опубликованных кадрах можно увидеть газон с десятками крысиных нор и пробегающую рядом крысу.

Крысам крайне комфортно оставаться в этом месте, поскольку неподалеку проходит теплотрасса. Таким образом жилище грызунов оснащается отоплением.

Недавно Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видео, на котором крыса ехала по столице на капоте красной машины. Кадры были сняты на Долгопрудной аллее. По словам местных жителей, водители часто встречают грызунов.

Сообщалось также, что в Приморском крае крыса оставила своих детенышей в припаркованном автомобиле. Женщина запечатлела инцидент на видео. На кадрах заметно, что крысята находятся под капотом. Далее на записи видно, что водительница переложила животных в коробку.

Ранее в Подмосковье сняли на видео спарринг крыс на парковке.

