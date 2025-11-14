На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казанского лжепсихолога будут судить за мошенничество и изнасилования

В Татарстане лжепсихолога будут судить за изнасилования женщин
Depositphotos

В Татарстане перед судом предстанет лжепсихолог, обвиняемый в изнасилованиях и домогательствах. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все произошло в период с 2020 по 2024 год. По версии следствия, обвиняемый, не имея соответствующего образования, представлялся психологом и под видом оказания специализированной помощи получил от девяти пациенток более 800 тысяч рублей. Кроме того, он воспользовался беспомощным состоянием пяти горожанок и совершил в их отношении изнасилования или действия сексуального характера.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют в преступлениях сексуального характера и мошенничестве.

Клиентки психолога Марселя Сультеева пожаловались на домогательства на его приемах. По словам одной из посетительниц, он предлагал ей соитие, мотивируя это тем, что без этого процесса она станет инвалидом. После этого у женщины был нервный срыв. Другая клиентка работала с психологом пять лет и в результате прервала учебу в вузе, «стала отшельницей и уехала в рехаб».

Ранее в Москве мигрант-массажист приставал к клиентке и получил срок.

