В Москве мигрант-массажист приставал к клиентке и получил срок

В Москве суд вынес приговор массажисту, которого обвиняли в надругательстве. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Суд признал 39-летнего иностранца виновным и приговорил к 3,6 года лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

Насильственные действия сексуального характера в отношении клиентки мужчина совершил в ноябре прошлого года. Мужчина не только приставал к посетительнице, но и «подавлял ее волю к сопротивлению», детали не уточняются.

Когда о ситуации стало известно, мужчину заключили под стражу, в его отношении возбудили дело.

Подобный случай произошел в Казани, где клиентки рассказали о домогательствах психолога. По словам одной из пострадавших, специалист якобы предлагал ей соитие, и, если девушка не согласится, она якобы может стать инвалидом.

Сам психолог заявил, что неизвестные писали ему и требовали выполнить их условия, иначе они разрушат его карьеру.

Ранее массажист попал в тюрьму за «сюрприз» женщине в конце массажа.