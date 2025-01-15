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Клиентки обвинили казанского психолога в надругательстве

Mash: в Татарстане психолога обвинили в домогательствах
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Freepik

Клиентки психолога Марселя Сультеева из Казани рассказали о домогательствах на его приемах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам одной из посетительниц, он предлагал ей соитие, мотивируя это тем, что без этого процесса она станет инвалидом. После этого у женщины был нервный срыв.

Другая клиентка работала с психологом пять лет и в результате прервала учебу в вузе, «стала отшельницей и уехала в рехаб».

Пострадавшие обратились в Минздрав и Роспотребнадзор.

«СК проводит проверку по статье за принуждение к действиям сексуального характера и двум фактам мошенничества», – сообщается в публикации.

Как рассказал сам специалист, неизвестные писали ему с разных аккаунтов и требовали выполнить их условия, в противном случае они якобы разрушат его карьеру. Он добавил, что написал заявление в декабре прошлого года.

После резонанса психолог закрыл доступ к своим социальным сетям. В одной из них у него было 500 тысяч подписчиков. Сам специалист предлагал клиентам «авторскую методику работы с подсознанием», только за одну консультацию желающие отдавали 50 тысяч рублей.

Ранее клиентка столичного салона обвинила массажиста в изнасиловании во время сеанса.

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