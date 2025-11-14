На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярске мужчины проверили прочность льда, пройдя по нему с детьми и колясками

112: в Красноярске отцы с детьми в колясках ради забавы вышли на тонкий лед
В Красноярском крае местные жители решили протестировать прочность льда, прогуливаясь по нему с детьми и колясками. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал 112.

«Видео записано 22 октября, тогда на улицах было намного теплее. Такая прогулка длилась недолго. Очень скоро на горизонте появились разгневанные жены, положив конец рискованному аттракциону», — сообщил Telegram-канал.

5 ноября на Урале выход детей на тонкий лед едва не закончился трагедией. В Челябинской области семилетний мальчик провалился под лед на затопленном участке. Инцидент произошел в городе Коркино, у дома на улице Заотвальной. Четверо мальчиков в возрасте от семи до десяти лет решили прогуляться по тонкому льду затопленного участка. Лед толщиной всего один сантиметр не смог выдержать одного из детей — он провалился по пояс в воду. В итоге его оперативно спасли оказавшиеся случайно рядом полицейские.

17 октября в Новосибирске подобная «прогулка» двух мальчиков обернулось трагедией: дети вышли на тонкий лед водоема и провалились в воду, спасти их не удалось.

Ранее снегоход с людьми провалился под лед на реке Оленек в Якутии.

