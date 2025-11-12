На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как обезопасить свой автомобиль от ДТП в ноябре

Эксперт Коротков: в сильный снегопад не стоит включать дальний свет фар
true
true
true
close
Shutterstock

Избежать ДТП в ноябре поможет своевременная смена летней резины на зимнюю и время на адаптацию к изменениям погоды. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал генеральный директор MIGTORG Александр Коротков.

Эксперт напомнил, что в ноябре смена летней резины автомобиля на зимнюю является первостепенной задачей. Особенно важно сделать это в том случае, если сменная резина — липучка, которая наиболее эффективна переходный сезон.

По словам специалиста, при смене покрышек в сервисе нужно проверить оценить уровень и состояние тормозной жидкости. Она помогает избежать заклинивания и снижает нагрузку на систему торможения.

«Стоит напомнить, что даже самому опытному водителю требуется время, чтобы адаптироваться к изменениям погоды. Так, на автомобилях с большой мощностью лучше избегать резких стартов, а перед поворотом сбавляйте скорость, двигайтесь накатом, лишние нажатия на акселератор и тормоз могут привести к юзу авто», — предупредил Коротков.

Он также отметил, что во время парковки важно избегать угловых мест. По словам эксперта, проезжающий мимо автомобиль или другое транспортное средство может сильно повредить авто, поскольку гололедица и снежный покров способствуют сносу оси. Помимо этого, при езде по дороге со встречным движением в сильный снегопад не рекомендуется включать дальний свет фар. Коротков объяснил, что он будет отражаться от снега и ослеплять водителей, создавая риск аварийных ситуаций на дороге.

Мастер-приемщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин до этого рассказал, что прогрев двигателя автомобиля перед поездкой необходим по ряду важных причин. Специалист отметил, что прогревать двигатель современного автомобиля нужно не менее пяти минут,

Ранее эксперт предупредил о рисках покупки подержанных автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами