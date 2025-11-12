Россиянам рассказали, как обезопасить свой автомобиль от ДТП в ноябре

Избежать ДТП в ноябре поможет своевременная смена летней резины на зимнюю и время на адаптацию к изменениям погоды. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал генеральный директор MIGTORG Александр Коротков.

Эксперт напомнил, что в ноябре смена летней резины автомобиля на зимнюю является первостепенной задачей. Особенно важно сделать это в том случае, если сменная резина — липучка, которая наиболее эффективна переходный сезон.

По словам специалиста, при смене покрышек в сервисе нужно проверить оценить уровень и состояние тормозной жидкости. Она помогает избежать заклинивания и снижает нагрузку на систему торможения.

«Стоит напомнить, что даже самому опытному водителю требуется время, чтобы адаптироваться к изменениям погоды. Так, на автомобилях с большой мощностью лучше избегать резких стартов, а перед поворотом сбавляйте скорость, двигайтесь накатом, лишние нажатия на акселератор и тормоз могут привести к юзу авто», — предупредил Коротков.

Он также отметил, что во время парковки важно избегать угловых мест. По словам эксперта, проезжающий мимо автомобиль или другое транспортное средство может сильно повредить авто, поскольку гололедица и снежный покров способствуют сносу оси. Помимо этого, при езде по дороге со встречным движением в сильный снегопад не рекомендуется включать дальний свет фар. Коротков объяснил, что он будет отражаться от снега и ослеплять водителей, создавая риск аварийных ситуаций на дороге.

Мастер-приемщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин до этого рассказал, что прогрев двигателя автомобиля перед поездкой необходим по ряду важных причин. Специалист отметил, что прогревать двигатель современного автомобиля нужно не менее пяти минут

