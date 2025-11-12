Москвичам назвали точную дату, когда выпадет снег

До субботы включительно в Москве и Московской области будут плюсовые температуры (до +6), однако в ночь на воскресенье в столицу придет холодный фронт, из-за чего дожди сменятся мокрым снегом. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил начальник Ситуационного Центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Может быть, один-два сантиметра снега. Дальше вырастет давление, в центре города температура может доходить до +1. В понедельник снег растает. Но на целый месяц мы по градусам отстаем, то есть очень тепло идем», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что, по многолетним данным, сегодня в Москве и Подмосковье уже должно лежать 5 сантиметров снега.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что в Москве в начале следующей недели ожидаются снегопады, переходящие в ледяные дожди. По его словам, в городе сформируется временный снежный покров высотой не более 1-3 см.

