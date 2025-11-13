В Петербурге задержали женщину, восхвалявшую теракт против военкора Татарского

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Санкт-Петербурга по обвинению в оправдании теракта в кафе на Университетской набережной. Об этом сообщил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

По информации журналистов, под стражей оказалась уроженка Петрозаводска, которая в данный момент живет в Санкт-Петербурге. Следователи установили, что в апреле 2023 года женщина восхваляла в социальных сетях совершенный Дарьей Треповой теракт.

«В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма», — говорится в материале.

Стражи порядка уже провели обыск в квартире на Московском проспекте, где живет женщина. В настоящее время правоохранители проверяют информацию о ее возможной причастности к другим преступлениям террористического характера.

Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля 2023 года. В заведении проходило мероприятие, в ходе которого Дарья Трепова вручила военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку со спрятанным в ней самодельным взрывным устройством. В результате взрыва пострадали десятки человек, включая Татарского. Его спасти не удалось.

В январе 2024 года суд приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей.

Ранее жителя Иркутской области осудили на 6,5 года за призывы к насилию над властью и оправдание терроризма.