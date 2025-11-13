На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали женщину, восхвалявшую теракт против военкора Татарского

Жительницу Петербурга задержали за оправдание теракта против военкора Татарского
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Санкт-Петербурга по обвинению в оправдании теракта в кафе на Университетской набережной. Об этом сообщил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

По информации журналистов, под стражей оказалась уроженка Петрозаводска, которая в данный момент живет в Санкт-Петербурге. Следователи установили, что в апреле 2023 года женщина восхваляла в социальных сетях совершенный Дарьей Треповой теракт.

«В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма», — говорится в материале.

Стражи порядка уже провели обыск в квартире на Московском проспекте, где живет женщина. В настоящее время правоохранители проверяют информацию о ее возможной причастности к другим преступлениям террористического характера.

Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля 2023 года. В заведении проходило мероприятие, в ходе которого Дарья Трепова вручила военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку со спрятанным в ней самодельным взрывным устройством. В результате взрыва пострадали десятки человек, включая Татарского. Его спасти не удалось.

В январе 2024 года суд приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей.

Ранее жителя Иркутской области осудили на 6,5 года за призывы к насилию над властью и оправдание терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами