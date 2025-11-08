На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителя Приангарья осудили на 6,5 года за комментарии в Telegram

Военный суд в Иркутске осудил мужчину на 6,5 года за оправдание терроризма
true
true
true
close
Shutterstock

Военный суд приговорил жителя Приангарья к 6,5 года колонии за призывы к насилию над властью и оправдание терроризма. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области на своем сайте.

Осужденному сейчас 56 лет. Его дело насчитывает четыре эпизода. По данным суда, в период с марта 2023 по февраль 2025 года мужчина разместил в нескольких группах в Telegram комментарии с призывом к насилию в отношении представителей власти в РФ и оправдание терроризма на территории страны.

Мужчина был приговорен к 6,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После освобождения ему в течение пяти лет будет запрещено размещать информацию в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях.

До этого на 18-летнего жителя Камчатки завели уголовное дело об оправдании терроризма.

По информации следствия, молодой человек публиковал в русофобских Telegram-каналах сообщения, которые одобряли деятельность националистической военизированной организации Украины, признанной в РФ террористической и запрещенной. В СК отметили, что в результате обыска квартиры фигуранта следователи изъяли технические устройства и документы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета»), которое подразумевает лишение свободы на срок до 7 лет.

Ранее в Свердловской области арестовали священника Пинчука за оправдание терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами