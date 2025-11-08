Жителя Приангарья осудили на 6,5 года за комментарии в Telegram

Военный суд в Иркутске осудил мужчину на 6,5 года за оправдание терроризма

Военный суд приговорил жителя Приангарья к 6,5 года колонии за призывы к насилию над властью и оправдание терроризма. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области на своем сайте.

Осужденному сейчас 56 лет. Его дело насчитывает четыре эпизода. По данным суда, в период с марта 2023 по февраль 2025 года мужчина разместил в нескольких группах в Telegram комментарии с призывом к насилию в отношении представителей власти в РФ и оправдание терроризма на территории страны.

Мужчина был приговорен к 6,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После освобождения ему в течение пяти лет будет запрещено размещать информацию в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях.

До этого на 18-летнего жителя Камчатки завели уголовное дело об оправдании терроризма.

По информации следствия, молодой человек публиковал в русофобских Telegram-каналах сообщения, которые одобряли деятельность националистической военизированной организации Украины, признанной в РФ террористической и запрещенной. В СК отметили, что в результате обыска квартиры фигуранта следователи изъяли технические устройства и документы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета»), которое подразумевает лишение свободы на срок до 7 лет.

Ранее в Свердловской области арестовали священника Пинчука за оправдание терроризма.