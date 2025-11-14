Путин переименовал аэропорт Ижевска в честь знаменитого оружейника

Президент РФ Владимир Путин присвоил аэропорту Ижевска имя оружейного конструктора Михаила Калашникова. Соответствующий указ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить международному аэропорту Ижевск имя М. Т. Калашникова», — говорится в документе.

Указ вступает силу со дня его подписания. В нем подчеркивается, что такое решение главы государства было принято в соответствии с другим президентским указом — «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» (от 28 ноября 2018 года).

О том, что аэропорт в столице Удмуртии будет носить имя знаменитого русского оружейника, сообщал губернатор региона Александр Бречалов 29 августа. К этому решению власти пришли после того, как Общественная палата республики подвела окончательные итоги голосования среди местного населения, в котором приняли участие свыше 70 тысяч человек.

Ранее Путин присвоил российскому аэропорту имя советского маршала.