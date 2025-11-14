На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин переименовал аэропорт Ижевска в честь знаменитого оружейника

Путин присвоил аэропорту Ижевска имя оружейного конструктора Калашникова
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин присвоил аэропорту Ижевска имя оружейного конструктора Михаила Калашникова. Соответствующий указ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить международному аэропорту Ижевск имя М. Т. Калашникова», — говорится в документе.

Указ вступает силу со дня его подписания. В нем подчеркивается, что такое решение главы государства было принято в соответствии с другим президентским указом — «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» (от 28 ноября 2018 года).

О том, что аэропорт в столице Удмуртии будет носить имя знаменитого русского оружейника, сообщал губернатор региона Александр Бречалов 29 августа. К этому решению власти пришли после того, как Общественная палата республики подвела окончательные итоги голосования среди местного населения, в котором приняли участие свыше 70 тысяч человек.

Ранее Путин присвоил российскому аэропорту имя советского маршала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами