«Тотальный цифровой контроль»: отключение сим-карт россиян назвали «пробой пера»

Введение периода «охлаждения» сим-карт – это только первый этап на пути к новой цифровой реальности. Необходимость контроля над ней уже очевидна, с этой целью принимаются решения, которые позволяют снизить зависимость от иностранных сетей и фактически установить тотальный контроль над системой внутренних телекоммуникаций, объяснил в пресс-центре НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Сейчас система в смысле социально-экономического уклада не доверяет сим-картам. Мы пытаемся переосмыслить эту реальность как люди и пытаемся её контролировать. На ум приходят банальные решения — давайте введём цифровую таможню, — пояснил специалист. — В данном случае происходит верификация сим-карт системой — это проба пера по переходу в новую цифровую реальность, где всем нам придётся жить и находиться».

В пример он привёл банковские транзакции и новые меры, действующие в отношении владельцев карт. Так, сегодня алгоритмы финансовых организаций оперативно считывают подозрительные операции и сразу блокируют счёт, оставляя разбирательства на потом. Аналогичная ситуация происходит с сим-картами, когда проще сначала принять меры, а затем разобраться.

Ещё одной причиной введения периода «охлаждения» сим-карт Мариничев назвал использование мягкой силы, которая нужна, чтобы не позволить внешним сетям контролировать внутренние телекоммуникации.

«Фактически это тотальный контроль над элементами системы и борьба с теневым оборотом сим-карт», — заключил интернет-омбудсмен.

Напомним, операторы связи начали рассылать уведомления о возможных временных ограничениях мобильного интернета для россиян, возвращающихся из-за границы. В Минцифры уточнили, что меры введены по требованию регуляторов в рамках программы по обеспечению безопасности и защите от БПЛА. Так называемый «период охлаждения» будет активироваться, если SIM-карта оставалась неактивной в течение 72 часов или ранее использовалась в международном роуминге. Для восстановления работы интернета и SMS пользователю предложат пройти авторизацию по ссылке, направленной оператором, либо подтвердить личность через кол-центр.

