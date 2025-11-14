На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Тотальный цифровой контроль»: отключение сим-карт россиян назвали «пробой пера»

IT-эксперт Мариничев: после отключения симок в РФ введут цифровую таможню
true
true
true
close
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Введение периода «охлаждения» сим-карт – это только первый этап на пути к новой цифровой реальности. Необходимость контроля над ней уже очевидна, с этой целью принимаются решения, которые позволяют снизить зависимость от иностранных сетей и фактически установить тотальный контроль над системой внутренних телекоммуникаций, объяснил в пресс-центре НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Сейчас система в смысле социально-экономического уклада не доверяет сим-картам. Мы пытаемся переосмыслить эту реальность как люди и пытаемся её контролировать. На ум приходят банальные решения — давайте введём цифровую таможню, — пояснил специалист. — В данном случае происходит верификация сим-карт системой — это проба пера по переходу в новую цифровую реальность, где всем нам придётся жить и находиться».

В пример он привёл банковские транзакции и новые меры, действующие в отношении владельцев карт. Так, сегодня алгоритмы финансовых организаций оперативно считывают подозрительные операции и сразу блокируют счёт, оставляя разбирательства на потом. Аналогичная ситуация происходит с сим-картами, когда проще сначала принять меры, а затем разобраться.

Ещё одной причиной введения периода «охлаждения» сим-карт Мариничев назвал использование мягкой силы, которая нужна, чтобы не позволить внешним сетям контролировать внутренние телекоммуникации.

Это ничем не отличается от алгоритмов в банках: непонятная транзакция — значит сразу заблокируем счёт, а потом будем разбираться.

«Фактически это тотальный контроль над элементами системы и борьба с теневым оборотом сим-карт», — заключил интернет-омбудсмен.

Напомним, операторы связи начали рассылать уведомления о возможных временных ограничениях мобильного интернета для россиян, возвращающихся из-за границы. В Минцифры уточнили, что меры введены по требованию регуляторов в рамках программы по обеспечению безопасности и защите от БПЛА. Так называемый «период охлаждения» будет активироваться, если SIM-карта оставалась неактивной в течение 72 часов или ранее использовалась в международном роуминге. Для восстановления работы интернета и SMS пользователю предложат пройти авторизацию по ссылке, направленной оператором, либо подтвердить личность через кол-центр.

Ранее в Госдуме россиян призвали смириться с отключением сим-карт и готовиться к новым «чудесам».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами