Стало известно, как россияне спасли пострадавшую в ДТП в Таиланде туристку

Mash: россияне сдали два литра крови, чтобы спасти пострадавшую в ДТП туристку
Telegram-канал «Mash»

В Таиланде четверо россиян сдали два литра крови, чтобы спасти пострадавшую в ДТП с экскурсионным автобусом туристку из Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Речь идет о недавней аварии, где автобус с 11 нашими туристами упал с холма по дороге к водопаду Сай Йок Вохит в Лум-Сумском районе. Вместе с двумя россиянами в реанимацию попала Настасия Ясюкевич — чтобы стабилизировать ее состояние, понадобилось срочное переливание крови», — говорится в публикации.

По данным канала, у пострадавшей оказался отрицательный резус фактор крови, в больнице не было подходящих доноров, поэтому россиянам пришлось проехать 400 километров к границе с Мьянмой, чтобы сдать кровь. После процедуры одна из женщин, которая прибыла из Ялты, потеряла сознание. Сейчас с пострадавшей в ДТП туристкой и россиянами все хорошо, их жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Египте.

