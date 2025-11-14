На Троекуровском кладбище в Москве после предотвращения теракта усилили меры безопасности

На Троекуровском кладбище в Москве усилили меры безопасности после предотвращения теракта против высокопоставленного чиновника. Об этом пишет ТАСС.

На кадрах, опубликованных агентством, видно, что на входе на кладбище стоят правоохранители, установлен металлоискатель. Кроме того, машины будут проезжать через шлагбаум.

14 ноября сообщалось, что Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц РФ при посещении им захоронения на Троекуровском кладбище.

Готовившие взрыв исполнители, завербованные украинскими спецслужбами, задержаны в Москве. Для совершения убийства были привлечены за вознаграждение нелегальный мигрант из Центральной Азии и двое ранее судимых наркозависимых граждан. Одним из организаторов оказался проживающий в Киеве Джалолиддин Шамсов 1979 года рождения, разыскиваемый в России за убийство и незаконный оборот оружия. Как установили силовики, для совершения теракта планировалось использовать вазу с цветами, в которую была вмонтирована камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за границу.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Крыму против высокопоставленного сотрудника МВД.