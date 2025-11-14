На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Троекуровском кладбище в Москве после предотвращения теракта усилили меры безопасности

ТАСС: меры безопасности усилены на Троекуровском кладбище в Москве
true
true
true
close
Кадр из видео ТАСС

На Троекуровском кладбище в Москве усилили меры безопасности после предотвращения теракта против высокопоставленного чиновника. Об этом пишет ТАСС.

На кадрах, опубликованных агентством, видно, что на входе на кладбище стоят правоохранители, установлен металлоискатель. Кроме того, машины будут проезжать через шлагбаум.

14 ноября сообщалось, что Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц РФ при посещении им захоронения на Троекуровском кладбище.

Готовившие взрыв исполнители, завербованные украинскими спецслужбами, задержаны в Москве. Для совершения убийства были привлечены за вознаграждение нелегальный мигрант из Центральной Азии и двое ранее судимых наркозависимых граждан. Одним из организаторов оказался проживающий в Киеве Джалолиддин Шамсов 1979 года рождения, разыскиваемый в России за убийство и незаконный оборот оружия. Как установили силовики, для совершения теракта планировалось использовать вазу с цветами, в которую была вмонтирована камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за границу.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Крыму против высокопоставленного сотрудника МВД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами