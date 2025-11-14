Юноша из Нижегородской области напал с ножом на мачеху, она не выжила

В Нижегородской области юноша напал с ножом на мачеху и получил срок

В Нижегородской области перед судом предстанет юноша, напавший на мачеху с ножом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в мае текущего года в квартире дома, расположенного по улице Микрорайон деревни Огибное. В ходе ссоры молодой человек напал на свою мачеху и несколько раз ударил ее ножом.

В результате женщина не выжила. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Приговором суда, с учетом совершения преступления несовершеннолетним, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До этого россиянин забил жену в ходе совместного застолья со спиртным. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Ранее пьяный мужчина напал на экс-супругу из-за того, что та отказалась впускать его в дом.