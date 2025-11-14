На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юноша из Нижегородской области напал с ножом на мачеху, она не выжила

В Нижегородской области юноша напал с ножом на мачеху и получил срок
true
true
true
close
Telegram-канал Нижегородский Следком

В Нижегородской области перед судом предстанет юноша, напавший на мачеху с ножом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в мае текущего года в квартире дома, расположенного по улице Микрорайон деревни Огибное. В ходе ссоры молодой человек напал на свою мачеху и несколько раз ударил ее ножом.

В результате женщина не выжила. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Приговором суда, с учетом совершения преступления несовершеннолетним, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До этого россиянин забил жену в ходе совместного застолья со спиртным. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Ранее пьяный мужчина напал на экс-супругу из-за того, что та отказалась впускать его в дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами