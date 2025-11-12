Пьяный мужчина напал на экс-супругу из-за того, что та отказалась впускать его в дом

В Пензенской области мужчина напал на бывшую жену за отказ пустить его домой

В Пензенской области пьяный мужчина напал на свою бывшую жену за то, что она отказалась пустить его домой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому бывшей жены, чтобы увидеться с детьми. Однако женщина отказалась пускать его в жилище, и между экс-супругами произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник схватил женщину, вывел ее во двор и сдавил руки на ее шее. При этом он угрожал ей физическим устранением. Мужчина остановился, услышав крики ребенка, и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он признался в содеянном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее в Москве ревнивый полицейский напал с ножом на бывшую жену.