Россиянин забил жену в ходе совместного застолья со спиртным

В Курске будут судить мужчину, забившего жену во время застолья

В Курске перед судом предстанет 45-летний мужчина, который во время застолья набросился на жену и забил ее. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 августа в деревне 1-е Писклово в Курском районе. Между мужем и женой во время распития алкоголя случилась ссора на почве ревности. В ходе конфликта мужчина избил свою 46-летнюю супругу, нанеся ей большое количество ударов ногами и руками. В результате женщина не выжила.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. В данный момент расследование завершено, материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

