На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подросток, совершивший поджог в кинотеатре, раскрыл обстоятельства преступления

Прокуратура: юноша поджег кинозал в «Авиапарке» по наводке псевдополицейского
true
true
true

Подросток, ответственный за поджог в кинозале в ТЦ «Авиапарк», признался, что совершил преступление по указанию куратора, выдававшего себя за сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

«Он показал, что после знакомства в социальной сети с девушкой и направления ей своей геолокации для выбора места встречи, с ним связался якобы правоохранитель, который сообщил, что несовершеннолетний нарушил закон и передал данные посторонним», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, после этого запуганный 16-летний юноша по указанию злоумышленника провел дома обыск, сфотографировал отцовскую банковскую карту и совершил попытку перевести с нее деньги. В завершение мальчику велели взять канистру с бензином в кинозал торгового центра и устроить поджог.

Прокуратура держит на контроле установление обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел 13 ноября, предположительно, во время вечернего сеанса фильма «Голосовой помощник». Зрители эвакуировались из зала самостоятельно, никаких сигналов тревоги не звучало. Вскоре после этого официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что юношу доставили в отдел полиции для выяснения мотивов его поступка.

Ранее очевидица рассказала, что пожар в кинотеатре в «Авиапарке» потушили сами зрители.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами