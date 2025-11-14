Подросток, совершивший поджог в кинотеатре, раскрыл обстоятельства преступления

Подросток, ответственный за поджог в кинозале в ТЦ «Авиапарк», признался, что совершил преступление по указанию куратора, выдававшего себя за сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

«Он показал, что после знакомства в социальной сети с девушкой и направления ей своей геолокации для выбора места встречи, с ним связался якобы правоохранитель, который сообщил, что несовершеннолетний нарушил закон и передал данные посторонним», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, после этого запуганный 16-летний юноша по указанию злоумышленника провел дома обыск, сфотографировал отцовскую банковскую карту и совершил попытку перевести с нее деньги. В завершение мальчику велели взять канистру с бензином в кинозал торгового центра и устроить поджог.

Прокуратура держит на контроле установление обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел 13 ноября, предположительно, во время вечернего сеанса фильма «Голосовой помощник». Зрители эвакуировались из зала самостоятельно, никаких сигналов тревоги не звучало. Вскоре после этого официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что юношу доставили в отдел полиции для выяснения мотивов его поступка.

Ранее очевидица рассказала, что пожар в кинотеатре в «Авиапарке» потушили сами зрители.