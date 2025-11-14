«Подросток был спокоен»: очевидица — о пожаре в кинотеатре в «Авиапарке»

Пожар в кинотеатре московского ТЦ «Авиапарк», устроенный подростком, потушили сами зрители, которые быстро сориентировались. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица ЧП Татьяна, сидевшая в соседнем зале. Женщина отметила, что кнопка пожарной тревоги не сработала, а эвакуация не проводилась.

«Я была в соседнем зале. Мой муж вышел и общался с мужчинами, которые тушили огонь. Подросток пронес горючее и поджег сиденье на последнем ряду. Зрители сразу нажали кнопку пожарной тревоги, но она не сработала. Один мужчина нашел огнетушитель и смог потушить огонь. В других залах прекратилась картинка фильмов, но звук продолжался. Никто не объяснял, что происходит. Через 5–10 минут фильмы просто продолжились. Эвакуации не было. Проблему с огнем решали сами зрители — быстро сориентировался один мужчина», — сказала она.

По словам Татьяны, в других залах прервали показ фильмов — только поэтому люди поняли, что что-то произошло. Она уточнила, что после ЧП фильмы продолжились, а когда они вышли из зала, поджигатель сидел в коридоре.

«Запаха не было. У нас прекратилась картинка и мы думали, это техническая неисправность. Несколько мужчин, включая моего мужа, вышли из зала, а там уже была паника в коридоре, очевидцы рассказали, что происходит. А работники сказали вернуться в зал, что фильм скоро снова покажут. Я изначально оставалась в зале, вышел муж. К тому моменту, как он вернулся, фильм уже запустили, и мы остались. После фильма правоохранители и поджигатель почему-то были в коридоре! Хотя прошло уже полчаса точно. Подросток сидел на креслах в коридоре, его рюкзак лежал рядом с раскиданными вещами. И стояли четыре сотрудника в черном, не знаю, из какой службы. Он был спокоен. Сидел на креслах, головой опирался на руки», — добавила она.

В пресс-службе сети кинотеатров «КАРО» не стали отвечать на вопрос «Газеты.Ru» о том, почему в помещениях не сработала пожарная сигнализация, а сотрудники не оповещали людей о ЧП.

«Не комментируем», — заявили там.

13 ноября 16-летний подросток устроил пожар в кинотеатре московского торгового центра «Авиапарк». По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел во время вечернего сеанса фильма.

В столичной прокуратуре сообщили, что, по предварительной информации, подросток совершил поджог, следуя телефонным указаниям неизвестных.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк писала в своем Telegram-канале, что юношу доставили в отдел полиции для выяснения мотивов его поступка.

Ранее в России ужесточили наказание за склонение детей к диверсионной деятельности.