Россия и Турция обсуждают возобновление паромного сообщения Сочи — Трабзон

РИА: минтранс Турции обсуждает с коллегами из России ситуацию с паромом Seabridge
true
true
true
close
Сергей Кулаков/РИА Новости

Ситуация вокруг недопуска парома Seabridge из Трабзона в порт Сочи является предметом переговоров между чиновниками министерства транспорта Турции и РФ. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный турецкий источник.

Кроме того, по его словам, на уровне министерств обсуждается возможное возобновление рейсов по паромной линии Трабзон — Сочи — Трабзон.

Паром Seabridge, совершивший первый за 14 лет рейс из Турции в Россию, не смог получить разрешение на заход в порт Сочи и вернулся обратно в Трабзон. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя ситуацию, заявил, что инфраструктура порта и города недостаточно подготовлена к обслуживанию грузопассажирских судов. По словам главы региона, он уже направил обращение по ситуации с Sea Bridge главе Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко.

Первый за полтора десятка лет паром из турецкого Трабзона прибыл в Сочи 5 ноября и двое суток не мог пришвартоваться в российском порту, а пассажиры не смогли сойти на берег. У некоторых пассажиров парома, которые планировали сойти на берег еще 6 ноября, пропали авиабилеты, им пообещали компенсацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России ответили на слухи о недопуске парома Seabridge в Сочи из-за военных учений.

