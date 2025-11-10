Глава Краснодарского края высказался о ситуации с застрявшим у Сочи паромом

Инфраструктура порта и города недостаточно подготовлена к обслуживанию грузопассажирских судов. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя ситуацию с недопуском парома Seabridge к морской гавани города.

«В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов», — сказал он.

По словам главы региона, он уже направил обращение по ситуации с паромом Sea Bridge главе Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко.

Первый за полтора десятка лет паром из турецкого Трабзона прибыл в Сочи 5 ноября и двое суток не мог пришвартоваться в российском порту, а пассажиры не смогли сойти на берег. У некоторых пассажиров парома, которые планировали сойти на берег ещё 6 ноября, пропали авиабилеты, им пообещали компенсацию. Накануне судно вернулось в Трабзон. В администрации Краснодарского края запуск паромного сообщения назвали преждевременным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

