Полицейские задержали подростка, совершившего поджог в московском кинотеатре

Подросток, совершивший поджог в кинотеатре в Москве, доставлен в отдел полиции. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
В публикации отмечается, что 16-летний молодой человек был доставлен в ОМВД России по Хорошевскому району.
«Мотивы его поступка устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом», — добавила Волк.
В столичной прокуратуре заявили, что Савеловская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в торговом центре на севере Москвы.
По предварительной информации ведомства, подросток совершил поджог, следуя телефонным указаниям неизвестных.
До этого стало известно, что 16-летний подросток устроил пожар в кинотеатре московского торгового центра «Авиапарк».
По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел во время вечернего сеанса фильма «Голосовой помощник». Зрители эвакуировались из зала самостоятельно, никаких сигналов тревоги не звучало.
Ранее в России ужесточили наказание за склонение детей к диверсионной деятельности.