Полицейские задержали подростка, совершившего поджог в московском кинотеатре

Подросток, совершивший поджог в кинотеатре в Москве, доставлен в отдел полиции

Подросток, совершивший поджог в кинотеатре в Москве, доставлен в отдел полиции. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что 16-летний молодой человек был доставлен в ОМВД России по Хорошевскому району.

«Мотивы его поступка устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом», — добавила Волк.

В столичной прокуратуре заявили, что Савеловская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в торговом центре на севере Москвы.

По предварительной информации ведомства, подросток совершил поджог, следуя телефонным указаниям неизвестных.

До этого стало известно, что 16-летний подросток устроил пожар в кинотеатре московского торгового центра «Авиапарк».

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел во время вечернего сеанса фильма «Голосовой помощник». Зрители эвакуировались из зала самостоятельно, никаких сигналов тревоги не звучало.

Ранее в России ужесточили наказание за склонение детей к диверсионной деятельности.