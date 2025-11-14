Агентство Москва: в Сколково нашли странный предмет, примотанный к газовой трубе

В «Сколково» обнаружили подозрительный предмет, примотанный к газовой трубе. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Подозрительный предмет обнаружили на территории инновационного центра «Сколково», он был примотан к газовой трубе. Очевидцы вызвали экстренные службы, которые оцепили район, проверка в настоящий момент продолжается», — говорится в посте.

По данным Telegram-канала 112, специалисты уже провели разминирование, пострадавших нет.

10 октября маникюрный салон в Екатеринбурге эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета. Инцидент произошел в заведении на улице Ленина. По данным портала Е1, в помещении заметили бесхозную сумку. Чтобы не подвергать опасности жизни посетителей, их вывели из помещения, на место вызвали Росгвардию.

25 сентября в Санкт-Петербурге эвакуировали Эрмитаж. Сотрудники службы безопасности музея оперативно посетителей из главного комплекса. Причиной стало анонимное сообщение о минировании. Специалисты проверили помещения, но каких-либо опасных предметов не выявили.

Ранее мужчину задержали в Эрмитаже с боеприпасами.