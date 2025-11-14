В Новороссийске после атаки дронов развернули пункты временного размещения

В Новороссийске после атаки беспилотных летательных аппаратов на город развернули два пункта временного размещения. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Андрей Кравченко.
«Всем пострадавшим в результате атаки обязательно окажем необходимую помощь. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб. На базе школы №29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения», — написал он.
До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что город Новороссийск ночью подвергся массированной атаке беспилотников: повреждены жилые дома, гражданское судно и нефтебаза «Шесхарис». Один человек пострадал, трое членов экипажа корабля госпитализированы.
По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны в ночь на 14 ноября сбили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов над 11 регионами России и акваторией Черного моря. 66 дронов было уничтожено над Краснодарским краем.
Ранее Вооруженные силы России ударили по объектам инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.