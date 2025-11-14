Американская актриса Анджелина Джоли - пропагандистка, заявил в интервью ТАСС сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица, критикуя поездку знаменитости в Херсон.

«Ну, мне надо приехать в Донбасс, но я не звезда. <…> Анджелина Джоли как специалист — пропагандист, [а, значит, она] — не специалист», — заявил он.

Кустурица отметил, что режиссерский дебют Джоли — фильм о войне в Боснии и Герцеговине («В краю крови и меда», 2011 - прим. ред.) — является примером неудачной пропаганды. По мнению кинодеятеля, в советских фильмах была «очень хорошая пропаганда», однако в Голливуде положение дел обстоит иначе.

Он подчеркнул, что не может воспринимать актрису в качестве режиссера.

«Если Анджелина Джоли режиссер, то - я космонавт», — заключил Кустурица.

До этого основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что посещение американской актрисой Анджелиной Джоли Украины говорит о ее невежестве, так как она почти ничего не знает о конфликте между Киевом и Москвой, а также о его происхождении.

В ноябре Джоли посетила Украину, в том числе подконтрольный ВСУ Херсон. По информации издания «Страна.ua», на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области сотрудники военкомата задержали охранника актрисы. Журналистам удалось выяснить, что задержанного зовут Дмитрий Пищиков, он тренер по боевому самбо и специалист по восстановительному массажу из города Кропивницкого (Кировограда). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили о гневе Киева из-за неожиданного визита Джоли в страну.