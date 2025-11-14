На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, какие продукты нужны для здоровья суставов

Врач Чернышова: холодец поможет поддержать здоровье суставов
Продукты, богатые кальцием и коллагеном, важно включать в рацион питания для здоровья суставов. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

К наиболее полезным она отнесла холодец, мясные бульоны и молочные продукты. Они помогут поддерживать прочность и эластичность суставов.

«Очень хорошо, если в рационе есть холодец или наваристые супы, такие как хаш, где кальций находится в легко усвояемой форме. Полезны также молочные продукты, которые обеспечивают организм необходимыми веществами для восстановления тканей. Главное — меньше полуфабрикатов и больше натуральной еды», — подчеркнула Чернышова.

Врач добавила, что для поддержания здоровья суставов важно также регулярно заниматься физической активностью, поскольку недостаток нагрузки может им навредить.

Врач-невролог «СМ-Клиника» Марианна Джикия до этого рассказала «Газете.Ru», что регулярное щелканье суставами может негативно влиять на здоровье рук и со временем привести к ослаблению связок и преждевременному износу суставов.

Ранее было названо самое распространенное заболевание суставов.

