Названо самое распространенное заболевание суставов

Врач Клименко: самым распространенным заболеванием суставов является остеоартрит

Oporty786/Shutterstock/FOTODOM

Самым распространенным заболеванием суставов является остеоартрит, который встречается примерно у 7–13% населения земного шара, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, замдиректора Института клинической медицины Алеся Клименко.

«Ревматоидный артрит нередко начинается в трудоспособном возрасте, быстрее приводит к функциональным ограничениям без лечения и чаще обсуждается в клинической практике, что создает впечатление «самого частого». Однако самым распространенным заболеванием суставов является остеоартрит, который встречается примерно у 7–13% населения земного шара. А ревматоидный артрит — один из наиболее частых иммуновоспалительных артритов, но встречается существенно реже по сравнению с остеоартритом: по международным оценкам — примерно у 0,3–0,6% населения (300–600 случаев на 100 000 человек)», — объяснила доктор.

По словам Клименко, остеоартрит нередко называют «артрозом», однако это не совсем верно. На самом деле причиной заболевания является воспаление.

«Артрит — это воспалительное заболевание суставов, которое связано с нарушениями обмена веществ и сбоями в иммунной системе. Артроз — это дегенеративное заболевание, при котором постепенно разрушается хрящевая ткань. Артроз обычно считается возрастным заболеванием. При этом одно заболевание не исключает другое, как в случае с остеоартритом. Тяжелый артрит может привести к разрушению хрящевой и костной ткани суставных поверхностей, то есть к артрозу», — заключила доктор.

Ранее россиянам объяснили, почему после COVID-19 легкие продолжают повреждаться.

