Врач объяснила, почему хрустеть пальцами — вредная привычка

Хруст пальцев — привычка, к которой многие относятся с безобидным любопытством или даже считают способом снять напряжение. Однако, как рассказала «Газете.Ru» врач-невролог «СМ-Клиника» Марианна Джикия, регулярное щелканье суставами может негативно влиять на здоровье рук и со временем привести к ослаблению связок и преждевременному износу суставов.

По словам врача, хруст в суставах пальцев — это не трение костей, как часто думают. Внутри каждого сустава находится специальная синовиальная жидкость, которая работает как смазка.

«Когда вы резко тянете или сгибаете палец, объем суставной капсулы увеличивается, давление в ней падает, и в синовиальной жидкости образуются микроскопические пузырьки газа. Они схлопываются с тем самым характерным звуком», — пояснила Джикия.

Она добавила, что после щелчка суставу нужно около 15–20 минут, чтобы «перезарядиться» — газы снова растворяются в жидкости, и тогда можно хрустнуть снова.

При этом врач отметила, что артрит из-за хруста — скорее миф, однако реальные риски для суставов действительно существуют.

«Самая большая проблема — разболтанность суставов и слабость связок. Постоянное неестественное воздействие на сустав растягивает окружающие его связки и суставную капсулу. Со временем они становятся слабее, и сустав теряет стабильность. Это может привести к состоянию, которое врачи называют «синдромом гипермобильности», — подчеркнула она.

По словам невролога, последствия такой привычки могут быть серьезными: снижение силы хвата, хроническая боль и повышенный риск травм. Кроме того, добавила специалист, привычка хрустеть пальцами может привести к преждевременному износу сустава.

«Хотя хруст сам по себе не вызывает артрит (воспаление), он может способствовать развитию артроза — механического износа хряща. Постоянная травматизация хрящевых поверхностей при щелчке ускоряет их истирание. Хрящ истончается, что в перспективе может привести к болям, тугоподвижности и деформации суставов», — отметила Джикия.

Также врач предупредила, что при резком и сильном дергании пальца можно повредить мягкие ткани.

«При резком и сильном дергании пальца можно случайно перерастянуть или даже повредить сухожилия и связки, окружающие сустав. В лучшем случае это закончится воспалением (теносиновитом), в худшем — серьезной травмой, требующей длительного восстановления», — пояснила она.

По словам Джикии, нельзя забывать и о социальном аспекте: для многих людей звук хрустящих пальцев неприятен и раздражает окружающих.

Врач также дала несколько советов тем, кто не может избавиться от этой привычки.

Замените хруст другими действиями: сожмите и разожмите кулак, сделайте легкую гимнастику для пальцев («игра» на невидимом пианино), перебирайте в руках антистресс-игрушку или эспандер.

Сделайте самомассаж: аккуратно помассируйте пальцы и кисти, разомните их. Это улучшит кровообращение и снимет желание хрустеть.

Осознайте привычку: постарайтесь отслеживать моменты, когда вы начинаете хрустеть пальцами. Простое осознание — первый шаг к избавлению.

«Прямой связи между хрустом пальцев и артритом не найдено. Но привычка эта все равно вредна. Она медленно, но верно подрывает здоровье ваших суставов, делая их слабыми и уязвимыми для травм и раннего износа. Подарите своим рукам долгую и здоровую жизнь без лишних щелчков. Ваши суставы скажут вам спасибо!» — заключила невролог.

Ранее врач объяснил, почему заболевания суставов молодеют.