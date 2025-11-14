В Волгоградской области отразили атаку БПЛА на объекты энергоинфраструктуры

Силы противовоздушной обороны минобороны России отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров, комментарий которого опубликован в Telegram-канале областной администрации.

По его словам, в регионе нет перебоев с электроснабжением, все системы жизнеобеспечения работают штатно.

«Повреждений жилых строений и пострадавших нет», — добавил глава региона.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждении в Саратове объектов гражданской инфраструктуры при атаке беспилотных летательных аппаратов.

Вечером 13 ноября Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата в период с 20:00 до 23:00 мск. Над акваторией Черного моря были сбиты 14 дронов, над территорией Белгородской области — 9, над Крымом — 4, по 3 над Воронежской и Ростовской областями, а также один в Курской области.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.