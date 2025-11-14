Россиянам рассказали, чем может грозить утрата мобильного номера

Эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин рассказал, что утрата мобильного номера может грозить потерей доступа к банковским сервисам. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Если вы долгое время не пользуетесь номером, операторы сотовой связи забирают его. И через несколько месяцев он может оказаться у нового пользователя, который получит вместе с сим-картой ключ к аккаунтам прежнего владельца на различных сервисах», — поделился Золотухин.

Эксперт добавил, что существует несколько способов минимизировать подобные риски. Сперва необходимо составить список сервисов, в которых использовался номер телефона для авторизации.

При смене мобильного номера или его утрате об этом стоит сообщить в банк. После этого следует сменить номер на портале «Госуслуги» и уже потом приступать к авторизации во всех остальных сервисах.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России начала действовать норма федерального закона, ограничивающая количество SIM-карт, которые можно зарегистрировать на одного человека.

Согласно документу (ФЗ от 8 августа 2024 года № 303-ФЗ), гражданам России разрешено иметь не более 20 абонентских номеров, а иностранным гражданам — не более 10. В случае превышения лимита мобильные операторы обязаны заблокировать «лишние» SIM-карты.

Ранее SIM-карты в автомобилях попали под ограничения нового закона.