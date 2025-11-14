На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, чем может грозить утрата мобильного номера

F6: утрата мобильного номера угрожает потерей доступа к банковским сервисам
true
true
true
close
yanalya/freepik.com

Эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин рассказал, что утрата мобильного номера может грозить потерей доступа к банковским сервисам. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Если вы долгое время не пользуетесь номером, операторы сотовой связи забирают его. И через несколько месяцев он может оказаться у нового пользователя, который получит вместе с сим-картой ключ к аккаунтам прежнего владельца на различных сервисах», — поделился Золотухин.

Эксперт добавил, что существует несколько способов минимизировать подобные риски. Сперва необходимо составить список сервисов, в которых использовался номер телефона для авторизации.

При смене мобильного номера или его утрате об этом стоит сообщить в банк. После этого следует сменить номер на портале «Госуслуги» и уже потом приступать к авторизации во всех остальных сервисах.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России начала действовать норма федерального закона, ограничивающая количество SIM-карт, которые можно зарегистрировать на одного человека.

Согласно документу (ФЗ от 8 августа 2024 года № 303-ФЗ), гражданам России разрешено иметь не более 20 абонентских номеров, а иностранным гражданам — не более 10. В случае превышения лимита мобильные операторы обязаны заблокировать «лишние» SIM-карты.

Ранее SIM-карты в автомобилях попали под ограничения нового закона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами