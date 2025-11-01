На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
SIM-карты в автомобилях попали под ограничения нового закона

Российских водителей предупредили о новом лимите на SIM-карты в автомобилях
В России вступил в силу закон, который вводит лимит на количество SIM-карт в автомобилях, бытовой технике и электронике на одного человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доцента кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасию Сладкову.

Она напомнила, что с 1 ноября один россиянин может оформить на себя не более 20 SIM-карт. Если лимит превышен, то оператор связи откажет абоненту в обслуживании.

«Если же операторы связи не выполнят указанные требования до 1 ноября 2025 года, они утрачивают право оказывать услуги связи в отношении соответствующих абонентских номеров. Представляется, что в такой ситуации гражданам нужно проанализировать все имеющиеся, но не используемые карты», — пояснила она.

До этого адвокат и эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади сообщил, что соблюдение лимита на SIM-карты будет контролироваться специальной системой Роскомнадзора.

По словам юриста, при попытке приобрести 21-ю «симку» оператор автоматически проверит паспортные данные в базе Роскомнадзора и система в реальном времени откажет в заключении нового договора. Таким образом, продажа SIM-карт сверх лимита будет невозможна ни в одном салоне или онлайн-сервисе, пока абонент не расторгнет один из действующих договоров.

Ранее Минпромторг отсрочил заградительный утильсбор.

