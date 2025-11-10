На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над вулканом Шивелуч поднялся шлейф опасного пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил опасный для авиации ресуспендированный пепел
true
true
true
close
ИВиС ДВО РАН

Над вулканом Шивелуч на Камчатке поднялся шлейф ресуспендированного пепла, который представляет опасность для местных авиарейсов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Ученые отметили, что в 9:40 по камчатскому времени (00:40 мск) шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до трех километров протянулся на 50 километров на юго-восток от вулкана.

Такой пепел опасен для местной авиации, поэтому авиационный цветовой код для вулкана установлен на уровне «Оранжевый».

30 октября сообщалось, что на Камчатке за сутки зафиксировали 10 афтершоков. Также продолжается активность шести вулканов Камчатки: Безымянного, Ключевского, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона рекомендовалось не приближаться к вулканам ради безопасности.

Ранее сообщалось, что на Камчатке началось извержение вулкана, который спал 562 года.

