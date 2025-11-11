На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане по обвинению в коррупции задержали главу учебного учреждения

СК Дагестана: по обвинению даче взятки в 2 млн задержан глава учебного заведения
Максим Блинов/РИА Новости

В республике Дагестан по обвинению в даче взятки в размере 2 миллионов рублей задержали директора учебного учреждения. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону.

«По данным следствия, в конце октября 2025 года директор учебного заведения передал взятку должностному лицу правоохранительного органа в размере 2 миллионов рублей за прекращение проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и сокрытие выявленных нарушений», – говорится в сообщении.

Известно, что взятка предназначалась сотруднику местного Управления Федеральной службы безопасности. Он от денег отказался, после чего подозреваемый был задержан

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). По ней фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на источник, речь идет якобы о директоре медицинского колледжа.

11 ноября в Перми задержали бывшего главного врача одного из медицинских учреждений, подозреваемого в получении взятки на сумму более 17,6 млн рублей. Вознаграждение предназначалось за покровительство при заключении и исполнении контрактов на поставку медицинских препаратов и изделий, их приемку и оплату.

Ранее лишенного неприкосновенности депутата Вороновского обвинили в получении взятки.

