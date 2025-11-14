Прокуратура проведет проверку после пожара в детском центре в Приморском крае

Пожар произошел в детском развивающем центре в приморской Находке

Пожар произошел ночью пятницы в детском развивающем центре в Находке Приморского края, прокуратура проводит проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства по региону.

В публикации отмечается, что возгорание произошло в детском развивающем центре на улице Малиновского. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, пострадавших нет.

Прокуратура даст всестороннюю оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности на объекте.

