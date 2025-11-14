На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о неочевидных симптомах сахарного диабета

Врач Белоусова: временное ухудшение зрения может говорить о сахарном диабете
true
true
true
close
Shutterstock

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается 14 ноября. О неочевидных симптомах, которые могут указывать на развитие этого заболевания, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Маргарита Белоусова.

«Существует ряд неспецифических проявлений, которые могут быть сигналами, указывающими на сахарный диабет. Стоит отметить, что они способны возникать при обоих типах заболевания», — рассказала врач.

Неочевидным симптомом сахарного диабета является временное ухудшение зрения. Длительно повышенный уровень глюкозы в крови способен вызывать некоторые изменения в сетчатке глаз, что, в свою очередь, может приводить к снижению остроты зрения.

Кроме того, на возможное развитие этого заболевания могут указывать постоянная усталость и слабость, которые сохраняются длительное время без видимых на то причин. То есть данное состояние не связано, например, с физической нагрузкой, недостатком сна или стрессом.

«Частые инфекционные заболевания, особенно респираторные, кожные и болезни мочеполовой системы, могут указывать на развитие сахарного диабета. Это связано с тем, что длительно повышенный уровень сахара в крови способен ослаблять иммунитет и создавать благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов», — рассказала Белоусова.

Помимо этого, с повышенным риском сахарного диабета ассоциируется и медленное заживление ран. Повышенный уровень сахара в крови также препятствует нормальному процессу заживления, что может проявляться даже при незначительных травмах, таких как царапины или неглубокие порезы.

При появлении подобных симптомов необходимо обратиться к врачу-терапевту, чтобы провести диагностику и своевременно начать лечение. Это можно сделать не только очно, но и онлайн с помощью телемедицинских сервисов.

«Важно отметить, что на развитие сахарного диабета первого типа также могут указывать и внезапно появившиеся боли в животе, сильная тошнота и неукротимая рвота, которая не приносит облегчения. Такие проявления, в свою очередь, могут быть обусловлены кетоацидозом — накоплением в организме ацетона в результате длительного повышения уровня сахара в крови. При возникновении подобной симптоматики важно оперативно вызвать скорую медицинскую помощь, поскольку отсутствие терапии может привести к развитию диабетической комы», — уточнила врач.

Ранее врач назвала продукты, увеличивающие риск диабета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами