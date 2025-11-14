Россиян предупредили о неочевидных симптомах сахарного диабета

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается 14 ноября. О неочевидных симптомах, которые могут указывать на развитие этого заболевания, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Маргарита Белоусова.

«Существует ряд неспецифических проявлений, которые могут быть сигналами, указывающими на сахарный диабет. Стоит отметить, что они способны возникать при обоих типах заболевания», — рассказала врач.

Неочевидным симптомом сахарного диабета является временное ухудшение зрения. Длительно повышенный уровень глюкозы в крови способен вызывать некоторые изменения в сетчатке глаз, что, в свою очередь, может приводить к снижению остроты зрения.

Кроме того, на возможное развитие этого заболевания могут указывать постоянная усталость и слабость, которые сохраняются длительное время без видимых на то причин. То есть данное состояние не связано, например, с физической нагрузкой, недостатком сна или стрессом.

«Частые инфекционные заболевания, особенно респираторные, кожные и болезни мочеполовой системы, могут указывать на развитие сахарного диабета. Это связано с тем, что длительно повышенный уровень сахара в крови способен ослаблять иммунитет и создавать благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов», — рассказала Белоусова.

Помимо этого, с повышенным риском сахарного диабета ассоциируется и медленное заживление ран. Повышенный уровень сахара в крови также препятствует нормальному процессу заживления, что может проявляться даже при незначительных травмах, таких как царапины или неглубокие порезы.

При появлении подобных симптомов необходимо обратиться к врачу-терапевту, чтобы провести диагностику и своевременно начать лечение. Это можно сделать не только очно, но и онлайн с помощью телемедицинских сервисов.

«Важно отметить, что на развитие сахарного диабета первого типа также могут указывать и внезапно появившиеся боли в животе, сильная тошнота и неукротимая рвота, которая не приносит облегчения. Такие проявления, в свою очередь, могут быть обусловлены кетоацидозом — накоплением в организме ацетона в результате длительного повышения уровня сахара в крови. При возникновении подобной симптоматики важно оперативно вызвать скорую медицинскую помощь, поскольку отсутствие терапии может привести к развитию диабетической комы», — уточнила врач.

