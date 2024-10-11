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Врач назвала продукты, увеличивающие риск диабета

Врач Афонина: хлеб и любая выпечка могут привести к резким скачкам сахара

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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Скачки уровня сахара в крови могут нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе, почкам и зрению. А неправильное питание, лишний вес и ожирение нередко приводят к состояниям, предшествующим диабету, или самому сахарному диабету. О том, какие несладкие продукты могут вызывать скачки глюкозы, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Армине Афонина.

«Говоря о здоровом питании и сбалансированном рационе следует понимать, что не только сладкие продукты могут резко повысить уровень сахара в крови. Помимо этого есть достаточно внушительный перечень продуктов, которые обладают высоким гликемическим индексом. Это показатель, отражающий скорость усвоения сахара организмом. И чем он выше, тем быстрее происходит попадание глюкозы в кровь, и тем более ощутимыми будут колебания его уровня», — рассказала Афонина.

Среди несладких продуктов, которые могут способствовать резкому повышению уровня сахара, врач назвала: пшеничный хлеб и любая выпечка на основе пшеничной муки; картофельное пюре; белый рис, мелкие макаронные изделия; консервированные бобы и кукуруза; каши быстрого приготовления; манная крупа; кус-кус; сдобные булочки; кукурузные хлопья; попкорн; вафли; чипсы; вареные свекла, морковь и тыква; сухофрукты.

При этом она обратила внимание, что перед тем как назначать лекарства для снижения уровня сахара, врач должен объяснить, какие продукты повышают его уровень, и как кулинарная обработка пищи может влиять на ее калорийность и гликемическую нагрузку.

«Старайтесь придерживаться сбалансированного питания, следите за весом и включайте умеренные физические нагрузки — все это поможет предотвратить или отсрочить развитие хронических заболеваний», — посоветовала специалист.

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