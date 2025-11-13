Депутат Госдумы признан банкротом с долгом 653 млн рублей

Депутат Государственной думы от КПРФ Роберт Кочиев признан банкротом по иску коммерческого банка «Солидарность» на сумму свыше 653 миллионов рублей. Такое решение вынес Арбитражный суд Северной Осетии.

Согласно судебному определению, в реестр требований кредиторов включена сумма 653,8 млн рублей, из которых 577 млн составляют основной долг, а 82,8 млн — проценты по кредиту. Суд ввел в отношении парламентария процедуру реструктуризации долгов.

«Включить в реестр... требования АО Коммерческий банк «Солидарность» в сумме 653 793 303,34 рублей», — указывается в судебном документе.

Следующее заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 4 мая 2026 года. Роберт Кочиев является членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, избран в составе федерального списка КПРФ.

В апреле Арбитражный суд Московской области признал банкротом политика Бориса Надеждина, который в 2024 году выдвигал свою кандидатуру на выборах президента.

Ранее сообщалось, что процедура банкротства в России растянулась почти на четыре года.