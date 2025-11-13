На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы признан банкротом с долгом 653 млн рублей

Суд признал банкротом депутата Госдумы Кочиева из-за долга в 653 млн рублей
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Депутат Государственной думы от КПРФ Роберт Кочиев признан банкротом по иску коммерческого банка «Солидарность» на сумму свыше 653 миллионов рублей. Такое решение вынес Арбитражный суд Северной Осетии.

Согласно судебному определению, в реестр требований кредиторов включена сумма 653,8 млн рублей, из которых 577 млн составляют основной долг, а 82,8 млн — проценты по кредиту. Суд ввел в отношении парламентария процедуру реструктуризации долгов.

«Включить в реестр... требования АО Коммерческий банк «Солидарность» в сумме 653 793 303,34 рублей», — указывается в судебном документе.

Следующее заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 4 мая 2026 года. Роберт Кочиев является членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, избран в составе федерального списка КПРФ.

В апреле Арбитражный суд Московской области признал банкротом политика Бориса Надеждина, который в 2024 году выдвигал свою кандидатуру на выборах президента.

Ранее сообщалось, что процедура банкротства в России растянулась почти на четыре года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами