Стали известны подробности конфликта отца пятиклассника и учителя в Москве

MSK1: отец, избивший учителя ребенка в московской школе, является боксером
Александр Кряжев/РИА Новости

В Москве отец-спортсмен избил учителя в школе, где учится его сын. Об этом сообщает MSK1.ru.

По словам одного из свидетелей, 40-летний родитель является профессиональным боксером. Во время конфликта он нанес 61-летнему учителю несколько профессиональных ударов. Педагог серьезно пострадал.

«Он пролетел метра три, упал на пол и ударился головой», – говорится в публикации.

Учитель поднялся, после чего агрессивный мужчина стал снова нападать на него. Чтобы защитить пострадавшего, в конфликт пришлось вмешаться его коллегам.

Как рассказали другие учителя, он является опытным педагогом, с которым хорошо ладят дети.

Об инциденте стало известно после публикации в Telegram-канале департамента образования столицы. По словам представителей ведомства, отец пятиклассника напал на учителя, после чего в учреждение приехали медики и полицейские. Последним предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее учителя из Приморья обвинили в жестоком обращении с детьми.

