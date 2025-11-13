Учителя из Приморья обвинили в жестоком обращении с детьми

В Приморском крае родители обвинили педагога в применении силы к ученикам. Такая информация появилась в Telegram-канале местного активиста Максима Чихунова.

Инцидент произошел в школе №1 города Артема. По словам представителей родительского комитета, учительница математики неоднократно поднимала руку на учеников 7-го класса, и теперь некоторые дети боятся ходить к ней на уроки.

«Спокойно может ударить ребенка стулом по голове, особо неугомонным детям заклеивала рот скотчем», — возмущаются родители.

Доказательством их слов стали записи с камеры видеонаблюдения. На кадрах действительно видно, как женщина подходит к одному из школьников и заклеивает ему рот клейкой лентой.

Позже ситуацию прокомментировал некий «источник из силового ведомства». Он утверждает, что педагог сделала все «в шутку», и родители ученика не имеют к ней претензий.

«Учитель со стажем, пользуется уважением среди учеников. То, что произошло, произошло в шуточной форме. И это видно на кадрах. Никакого насилия не было. Вы прекрасно видите, что все улыбаются. Претензий со стороны родителей ученика нет. Кто и зачем «раздул» эту ситуацию выясняем», — заявил инсайдер.

