На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подростки избили 13-летнюю девочку возле школы под Красноярском

В Красноярском крае девочка пострадала от хулиганов во дворе школы
true
true
true
close
Depositphotos

В Красноярском крае подростки избили свою сверстницу возле школы. Об этом стало известно Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел во дворе средней школы №3 в поселке городского типа Березовка, когда 13-летняя девочка, находящаяся на домашнем обучении, привела свою сестру на уроки. Их мать боится, что виновные могут избежать наказания.

Директор учреждения Антон Бекетов заявил, что узнал о произошедшем от следователей, которые затребовали записи с камер видеонаблюдения. Сейчас сотрудники СК устанавливают обстоятельства ЧП. Дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

До этого девушки-подростки зверски избили сироту в Биробиджане и попали на видео. Несовершеннолетние наносили ей множественные удары ногами. Все это происходило на глазах у младшеклассника и попало в объектив камеры. Отмечается, что обе нападавшие ранее уже участвовали в уличных драках и состоят на учете.

Ранее в Барнауле семиклассники избили ногами прохожего в парке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами