В Барнауле семиклассники избили ногами прохожего в парке

В Барнауле в Мизюлинской роще несовершеннолетние избили прохожего. Об этом сообщает местный Telegram-канал «В курсе 22» со ссылкой на данные государственного управления МВД по Алтайскому краю.

Как рассказали в пресс-службе, по факту инцидента проводится проверка. На текущий момент личности нескольких фигурантов дела установлены. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу с применением насилия к гражданам.

В ходе расследования выяснилось, что несколько подозреваемых являются учащимися седьмого класса барнаульской школы МБОУ «СОШ №117». По одной из версий, вне учебного заведения между родителями учеников произошел конфликт в результате которого одна из сторон опубликовала видео с избиением, снятое несколько месяцев назад.

После обнародования кадров и их распространения в сети прокурор Алтайского края Антон Герман инициировал проверку о наличии профилактических мероприятий о безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При необходимости в регионе примут соответствующие меры реагирования.

Другой случай произошел 24 октября в Санкт-Петербурге, где подростка избили якобы за приставания к чужой девушке. В больнице у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга и смещение одного из позвонков.

