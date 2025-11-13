На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Боятся своих опекунов»: тюменцев обвинили в издевательствах над приемными детьми

В Тюмени опекунов обвинили в издевательствах над детьми из приютов
Depositphotos

В Тюмени местные жители рассказали о насилии в семье, в которую опекуны берут детей из приютов. Их слова приводит 72.ru.

Неравнодушные соседи сообщают, что у опекунов несколько усыновленных детей. Вместо того, чтобы заботиться о них, пара якобы истязает несовершеннолетних.

В беседе с соседками дети пожаловались на насилие в семье. Их избивают, могут держать взаперти и плохо кормить. На фото, которое предоставила одна из женщин, на ногах подростка заметны синяки.

«А еще их просили убирать за многочисленными животными, которых в этой семье разводят. Дети боятся своих опекунов», – рассказала одна из местных жительниц.

Соседи подчеркнули, что не раз просили разные ведомства обратить внимание на ситуацию. Они также обращались в Следственный комитет. На данный момент они проводят проверку.

До этого в Петербурге отчим насиловал дочь сожительницы. После вмешательства профильных органов мужчина предстал перед судом, его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Ранее в Австрии родители запирали ребенка в ящике, считая его демоном.

