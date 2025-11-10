На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В петербурге насиловавшего и истязавшего падчерицу отчима осудили на 24 года

В Петербурге осудили отчима, насиловавшего десятилетнюю падчерицу
В Петербурге суд вынес приговор паре, которая истязала ребенка с серьезным заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

По данным следствия, мать, ее новый возлюбленный и ее дочь проживали в квартире на улице Бутлерова. У ребенка было заболевание, но родители, зная об этом, отказывались предоставлять ей нужный уход.

Помимо этого, отчим нередко насиловал девочку и совершал действия сексуального характера в отношении школьницы. Он также угрожал девочке, обещая расправиться с другими ее родственниками.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», девочке было 10 лет. Спустя некоторое время после очередного изнасилования, семья обратилась к врачу. Мать утверждала, что у дочери болел живот, из-за капризов ее избили ремнем. Однако у ребенка обнаружили травмы, характерные для надругательства.

При этом родному отцу якобы запрещали видеться с несовершеннолетней. Он планировал обратиться в суд, чтобы лишить бывшую возлюбленную родительских прав.

Мать ребенка суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, ее партнер отправится в места лишения свободы на 24 года, первые три проведет в тюрьме. Помимо этого, они выплатят 400 тысяч и 1,6 миллиона рублей соответственно.

Ранее мигрант шесть дней держал в плену женщину, истязал ее и многократно насиловал.

