Пара закрывала ребенка в ящике на сутки, связывала и лишала еды, веруя, что он демон

В Австрии родители запирали ребенка в ящике, считая его демоном

Семья из Инсбрука несколько месяцев истязала сына, веруя, что в нем «сидит» демон. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

По данным издания, 27-летние родители намеренно изолировали трехлетнего мальчика от других членов семьи (среди них еще трое детей пары) и запирали его в комнате. Сына они избивали ложкой, связывали ноги и руки стяжками, привязывали к раковине. Помимо этого, его подвешивали к душу и обливали ледяной водой.

«Постепенно они перестали его одевать, запирали его голым или в одном подгузнике в ящике комода и оставляли его там на 22 часа в сутки, иногда на неделю», – рассказал представитель прокуратуры.

Ребенка лишали питания и воды. В конце концов его организм не выдержал такого напряжения, мальчик не выжил.

Как выяснили правоохранители, финансовое положение семьи было тяжелым. В происходящем семья обвинила младшего ребенка, в котором якобы находился демон.

У родителей выявили расстройство личности. Тем не менее, их признали вменяемыми. Им грозит пожизненное заключение.

