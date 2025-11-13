На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калининградской области лошади покусали автомобиль, пока водитель ходил за грибами

«Клопс»: под Калининградом лошади покусали Niva, пока водитель собирал грибы
Depositphotos

В Калининградской области лошади покусали внедорожник Niva, пока водитель ходил за грибами. Как сообщили «Клопс» в страховой компании «Росгосстрах», владельцу удалось получить компенсацию по полису.

Инцидент произошел в Гурьевском районе. Мужчина оставил машину в поле и отправился собирать грибы. Когда он вернулся, то обнаружил на кузове вмятины и следы укусов. Рядом паслось несколько лошадей, которые, вероятно, и стали причиной повреждений.

Так как у водителя была действующая страховка, то ему возместили ущерб. Директор калининградского филиала компании Наталья Балыбердина пояснила, что в подобной ситуации взыскать компенсацию с владельца животных невозможно.

В октябре лошадь укусила посетительницу конно-спортивного клуба после того, как женщина покормила ее. После случившегося она обратилась за помощью к сотрудникам клуба, но ей отказались предоставить аптечку и даже воду. Сказали, что «штатный медик не предусмотрен». Отель, в котором отдыхала пострадавшая, предложил ей «в качестве компенсации за испытанные негативные эмоции» сертификат на двое суток бесплатного проживания. В итоге женщина потребовала у клуба возмещения ущерба и написала заявление в прокуратуру, обвинив организацию в оказании услуг ненадлежащего качества.

Ранее пенсионерка лишилась руки после нападения лошади в Ленобласти.

