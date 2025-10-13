На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионерка лишилась руки после нападения лошади в Ленобласти

В Ленобласти пенсионерка потеряла руку и получила переломы из-за лошади соседа
Shutterstock

В Ленинградской области арестовали владельца агрессивной лошади, напавшей на женщину. Об этом стало известно «Фонтанке».

Несчастный случай произошел 12 октября в СНТ «Орбита-3» Ломоносовского района. Жительница Ягодной улицы заметила на своем участке лошадь, которая принадлежит 71-летнему соседу и попыталась ее прогнать. Однако животное не послушалось и атаковало 67-летнюю женщину.

Хозяйка участка упала на землю, после чего лошадь нанесла ей множественные травмы, включая сотрясение мозга, переломы ребер и костей носа, а также вывих плеча.

Пострадавшую доставили в петербургскую больницу с травматической ампутацией руки, и хирургам пришлось отнять ее. Сейчас пациентка находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Полицейские установили, что на нее напал жеребец, так как хозяин не стал привязывать его и отпустил на свободный выгул.

«У него там отара овец, собаки, две лошади. Кобыла вроде нормальная, жеребец — сами понимаете. Он некастрированный, на привязи, постоянно срывается и бегает по садоводству», — рассказал председатель садового товарищества.

Владельца животных задержали. Сейчас он находится в спецприемнике. Возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее укушенная уличным котенком петербурженка чуть не осталась без вакцины от бешенства.

