В Подмосковье лошадь укусила посетительницу конного клуба после кормежки

Агрессивная лошадь покусала женщину в подмосковном конном клубе
Telegram-канал Осторожно, новости

Лошадь укусила посетительницу конного клуба после того, как женщина покормила ее. Об этом пострадавшая рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 7 октября, когда Татьяна гостила с семьей в подмосковном парк-отеле «Русский» и решила посетить местную конюшню, которая принадлежит конному клубу «Пегас». Она отправилась кормить лошадей, хотя возле загонов висели таблички о том, что животные кусаются, а сотрудников конюшни поблизости не было. По словам Татьяны, она находилась примерно в метре от животных и стояла за ограждением, когда ее внезапно укусила агрессивная лошадь.

«Укус пришелся на заднюю часть спины, подмышечную впадину и верхнюю часть груди. Это повлекло причинение вреда моему здоровью и испугало троих маленьких детей», — отмечает женщина.

После случившегося она обратилась за помощью к сотрудникам конно-спортивного клуба, но ей отказались предоставить аптечку и даже воду. Сказали, что «штатный медик не предусмотрен», говорит Татьяна. Отель, в котором отдыхала пострадавшая, предложил ей «в качестве компенсации за испытанные негативные эмоции» сертификат на двое суток бесплатного проживания. В итоге она потребовала у клуба возмещения ущерба и написала заявление в прокуратуру, обвинив организацию в оказании услуг ненадлежащего качества.

Ранее пенсионерка лишилась руки после нападения лошади в Ленобласти.

